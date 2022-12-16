Заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США по военной помощи Киеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга. Он назвал ироничным то, что Москва выступает с угрозами по поставкам ПВО Украине. "Я считаю ироничным и очень выразительным то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, совершив незаконное и непровоцированное вторжение, именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", — заявил он. Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов передачи Украины Patriot. Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине. Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.