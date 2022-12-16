Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 млрд. долларов, из которых 800 млн. долларов предусмотрены на дополнительную помощь Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. Документ предусматривает выделение на оборону на 45 млрд долларов больше, чем было предусмотрено в бюджете администрации Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против – 11 Бюджет включает следующие статьи расходов: 317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства); 174,5 млрд долларов на содержание военного персонала; 161,3 млрд долларов на военные закупки; 138,6 млрд долларов на исследования и разработки; 30,5 млрд долларов на деятельность в области атомной энергии; 16,5 млрд долларов на военное строительство и семейное жилье. В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд. долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 млн. долларов на помощь Украине. Также там зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.