Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские войска не будут успешнее в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года. Российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева, пишут эксперты. Сейчас российские войска в Бахмуте сейчас продвигаются не более 100-200 метров в сутки, сосредоточив свои основные усилия. Россия не достигла преимущества в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия, отмечают в ISW. Напомним, что 13 декабря по поручению белорусского диктатора Александра Лукашенко армия РБ приступила к внезапной проверке боевой готовности. Впрочем, в ГНСУ отмечают, что, несмотря на это, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и для Украины, постоянно укрепляющей свои границы, ничего не меняет. Между тем, Генштаб оценивает вероятность повторного нападения с территории Беларуси как низкую, но и не исключает подготовку диктатора Александра Лукашенко к войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.