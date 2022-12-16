Какая именно может быть реакция со стороны флагмана НАТО – США, если Россия таки совсем слетит с катушек и применит ядерное оружие?

«Когда началась нынешняя агрессия в Украине, у нас, в США, появилось много публикаций именно на тему: что может быть с окружающей средой, с планетой Земля в случае ядерной войны? Экологи, «зеленые» и люди, которые им симпатизируют, активно рассуждали и рассуждают в СМИ о том, что может быть с планетой, если будет применено даже тактическое ядерное оружие?

Да, простые американцы этого боятся. Тяжело судить о том, думают ли так все, но большинство уверено, что это будет конец для всего мира», – говорит американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик (Калифорния, США).

«Наши же политики полагают, – продолжает эксперт, – что ядерное оружие у России – это как машина, которая имеет 1000 лошадиных сил, но никогда не поедет по скоростной трассе. Такая аналогия, может и не самая удачная. Одним словом, в США считают, что, несмотря на непредсказуемость России, она никогда реально не применит ядерное оружие. Такое мнение у людей, которые находятся на высших властных должностях в США».

Но, как могли бы поступить США, если бы, к примеру, это все-таки произошло?

По мнению Юрия Ванетика, «тогда весь мир бы включился и США включились бы очень жестко! У нас такая позиция у политиков, с которыми я как раз недавно общался именно на эту тему. Мнение следующее: если бы это произошло, то началась бы традиционная (не ядерная, а, скажу так, классическая) война уже с участием многих цивилизованных стран, в частности – США.

Реакция со стороны Америки была бы крайне сильная и жесткая. Это уже не будет какая-то риторика, это уже будет дело спасения мира. У нас уверены, что и Россия это прекрасно понимает. Кремль хорошо понимает последствия и осознает, что ответ будет именно такой. Поэтому, русским нет смысла этого делать.

А еще у нас некоторые говорят, что если Россия, мол, удержит какие-то отдельные территории – те,где большинство людей русскоговорящих;территории, которые, скажем так, отдаляют Украину от НАТО и так далее – Кремль может остановиться. Потом заявить, мол, Россия добилась своих стратегических целей и все закончится на этом. Другое дело, как далеко и как скоро она может вновь попытаться зайти в территориальном плане? Вот это – вопрос!».

«Итого: у нас политики не думают, что Россия применит ядерное оружие. Но, если предположить, что она его таки применит, ответ США будет очень мощный. Это не будет разрыв отношений пары американских банков с парочкой российских банков или что-то подобное. Это будет ответ (не ядерный, а традиционный), который просто полностью уничтожит военную инфраструктуру России», – резюмировал Юрий Ванетик.