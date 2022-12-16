В Украине начала дорожать морковь. Как известно, без этого овоща не обходится практически никто. О подорожании продукта рассказали в издании AgroNews. На сколько подорожала морковь

В настоящее время фермеры продают оптом качественную морковь не дешевле 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для длительного хранения. Почему растут цены на овощи?

Цена на морковь выросла из-за заметного повышения торговой активности в сегменте качественной моркови.

Дело в том, что большинство украинских хозяйств приостановило продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложило основной объем урожая на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

Сейчас стоимость качественной моркови в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше года назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении современных темпов сбыта. Ранее мы писали, что украинцам рассказали, подорожает ли картошка в скором времени. Напомним, что эксперты рассказали, что весной многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците.