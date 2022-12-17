В NASA заявили, что американские астронавты на Международной космической станции (МКС) отложили выход в открытый космос из-за утечки в "Союзе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. NASA определило новую дату выхода в открытый космос, ранее планировавшийся на 19 декабря. Сейчас он состоится 21 декабря. По данным американского ведомства, NASA расследует все обстоятельства инцидента с российским кораблем. "NASA оказывает поддержку в проведении расследования, и в воскресенье, 18 декабря, использует манипулятор Canadarm-2, чтобы провести дополнительный обзор обшивки "Союза"", — отмечается в заявлении. Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки. Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.