Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, вовлеченных в войну против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля. Он заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям. Как говорится в сообщении Кремля, Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, провел совещание и отдельные встречи с командующими. Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия намерена заморозить конфликт в Украине с тем, чтобы начать новое наступление весной. Согласно заявлениям украинского командования, оно может начаться уже в феврале 2023 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.