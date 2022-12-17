Сегодня, 17 декабря, в Украине ожидается мокрый снег, местами внушительный, но не везде. Также не обойдется без гололеда, на дорогах — гололедица, местами туман и налипание снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки Дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западной части с переходом в снег, в Карпатах сильный снег, в южной части — без существенных осадков. Гололедица, порывы ветра и туман В западных областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица, ночью и утром, кроме запада и юго-востока, туман. В юго-восточной части страны днем порывы ветра 15-20 м/с; Температура Температура в западных областях (кроме Закарпатья) ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, в северных областях ночью и днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части местами до 14° (в Крыму — 15-20°) тепла. Как сообщалось, в ближайшие дни вьюги, снег, порывистые ветры сменит морозная погода, но без осадков. Но и она продержится не долго – уже к середине следующей недели потеплеет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.