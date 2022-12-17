Метро в Киеве продолжает работать только как укрытие. В столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА. Интервалы движения на маршрутах составляют 15-20 минут: Маршрут №1-М "Ст. м. "Льва Толстого" — ст. м. "Лесная"; Маршрут №2-М "Ст. м. "Героев Днепра" – ст. м. "Льва Толстого"; Маршрут №3-М "Ст. м. "Красный Хутор" – ст. м. "Дворец Спорта". "О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", — сообщили в КГГА. Ранее был опубликован список маршрутов, по которым продолжают ходить автобусы в Киеве. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после российских обстрелов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.