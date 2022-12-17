В субботу утром, 17 декабря, в Одессе раздались взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Взрыв произошел во время воздушной тревоги. Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги. Напомним, что 10 декабря оккупанты ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики, из-за чего вся Одесса осталась без света, его подавали только критической инфраструктуре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.