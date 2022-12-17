Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев выступил с подстрекательскими комментариями, не касающимися дела, в поддержку информационных операций, направленных на ослабление западной поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Медведев опубликовал 16 декабря список того, что он назвал законными военными целями, в который вошли "вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну" в Украине. Медведев риторически усомнился, означает ли военная помощь Запада Украине, что члены НАТО вступили в войну против России. Медведев, вероятно, сделал эти комментарии в связи с крупномасштабными российскими ракетными ударами, пытаясь ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией. Ранее Медведев делал целенаправленно подстрекательские комментарии в поддержку других информационных операций с той же целью. Риторика Медведева по-прежнему не соответствует фактической позиции Кремля по поводу войны в Украине. Российские силы, конечно, наносили и, вероятно, будут продолжать наносить удары по западной военной технике, которую разместили в Украине, но в этом нет ничего удивительного, отмечают аналитики. Напомним, Медведев уже начал определить зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могут передать Украине в будущем "законе" цели для РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.