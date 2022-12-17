Президент Украины Владимир Зеленский не верит в результативность контактов между лидерами Франции и РФ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскому для французского телеканала LCI. Он напомнил, что Макрон пытается держать "канал" с Путиным с 2019 года. "Эммануэль имеет право делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Когда Эммануэль встречается с Путиным, раз в год или чаще каждый раз перед ним другой человек, есть тот, кто дает ему обещания. После этого на столе стоит совсем другой позиция, поэтому не получится", — сказал президент. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно мир нуждается в "гарантиях безопасности" после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и "давить руку" стране-террористу. Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия должна быть выполнена, прежде чем Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.