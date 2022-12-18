Куриное филе – очень популярная составляющая многих салатов, которыми мы радуем близких и в будни, и по праздникам. Чтобы правильно его отварить и не сделать сухим, жестким и переваренным нужно знать несколько маленьких, но важных нюансов. Как его правильно отварить – читайте ниже в материале Styler. Секреты нежного куриного филе Чтобы куриное филе после варки осталось мягким и сочным, нужно использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины. Варить надо охлажденное мясо, а не такое, как было предварительно заморожено. Если оно уже побывало в морозильной камере, дайте ему время размерзнуться на нижней полке холодильника. Рецепт сочного мяса Возьмите сосуд достаточного объема, чтобы мясо было полностью погружено в воду. Вскипятите воду, добавьте специи и положите филе в кипящую воду (а не в холодную). Для одного большого или двух небольших филе вам понадобится: 3 зубчика чеснока, половина луковицы 1 лавровый лист 5 горошин черного перца соль по вкусу Варить следует до готовности 15-18 минут в зависимости от размеров самого филе. Затем нужно дать остыть прямо в этой воде. Благодаря этому филе останется сочным, нежным и ароматным. Раньше мы писали, как приготовить на Новый год салат "Новинка". Кроме того читайте о салате, вкуснее Мимозы.