18 декабря христиане чтят память святого Саввы. Все приметы и запреты этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня следует поздравить с днем ангела. История святого Саввы Преподобный Савва Освящен жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал отшельником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше иноческого опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там наружу и основал лавру в пещере вместе с учениками, а затем еще несколько аналогичных мест, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых. Согласно народным традициям, у Савин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали. Главные приметы этого дня Дым из трубы стелется в разные стороны — в дождливую погоду. Если в Савин день снегури поют — снегом все заметите. Белки скачут землей — температура воздуха повысится. Что нельзя делать в этот день У Савин день запрещено ругаться и скандалить. Беременным женщинам нельзя мыть голову, чтобы не навредить ребенку. Запрещен мусор выносить в ведре, якобы из-за ведра проблемы в дом вернутся. Кто сегодня празднует именины Захария, Геннадий, Илья, Сергей. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.