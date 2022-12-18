Армия РФ имеет ряд недостатков, влияющих на ее боеспособность. Более того, в какой-то момент она может начать разваливаться изнутри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса "Голоса Америки". "Они (русские — ред.) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловыми. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", — рассказал генерал. Петреус также отметил, что оккупанты поражают своей некомпетентностью: "Даже когда они имели возможность и время подготовить войска перед вторжением 24 февраля, этого сделано не было". По словам эксглавы ЦРУ, в какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, это будет зависеть от нескольких факторов: сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана; сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи; осознание солдатами размеров потерь и бессмысленности военной авантюры Путина. Кроме того, на настроения кафиров влияют и другие факторы, в частности погода в зимний период. "Или, например, почва твердая и мерзлая, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ добиться такого прогресса, который повлияет на российских солдат, повлекши массовую сдачу в плен, дезертирство", — добавил Петреус. Напомним, ранее стало известно, что, по информации британского Королевского института объединенных служб, Россия хотела "успешно завершить" полномасштабное вторжение в Украину через 10 дней, но планы провалились. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.