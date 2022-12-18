Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. Так, ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно удерживаемым на территории РФ. Отмечается, что решение по установлению фактов лишения граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря. Эта комиссия была создана во исполнение закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений. Напомним, 14 декабря состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ. Перед этим, 6 декабря, Украина вернула из плена еще 60 украинских защитников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.