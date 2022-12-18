Салат "Муравейник" точно удивит вашу семью и гостей на Новый год. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые создадут взрывной вкус. Рецептом поделилась украинская кулинарка Alina FooDee. Ингредиенты: Куриное отварное филе – 300 г Огурец – 200 г (2 шт. небольших) Помидоры – 250 г Майонез – 3-4 ст.л. (90-120 г) Сыр – 100 г Чеснок – 1 зубчик Картофель сырой – 400 г Черный молотый перец, соль – по вкусу Пошаговое приготовление Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом. Дать куриному филе охладиться в этой воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать соломкой куриное филе. Натереть картофель на терке для корейской моркови. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картошку по вкусу. Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидоров и нарезать их дольками. Сыр натереть на большой терке. Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез. Салат собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец. Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель. Можно украсить чёрным кунжутом по желанию. Раньше мы писали, как приготовить салат "Новинка" из крабовых палочек, который станет украшением новогоднего стола. Также читайте о трех новых салатах "Селедка под шубой".