КНДР в воскресенье, 18 декабря, запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters и Береговую охрану Японии. Отмечается, что обе ракеты рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. По предварительным данным, никакого вреда в результате падения ракет не был нанесен. Кризисный штаб при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды приступил к сбору и анализу информации, связанной с этим запуском со стороны Северной Кореи. Как сообщил глава Минобороны Японии Тосиро Ино, обе ракеты пролетели около 500 км, а максимальная высота полета составила 550 км. Южнокорейские военные также информируют о запуске ракеты КНДР, запущенной в сторону восточного побережья Корейского полуострова. КНДР осуществила запуск ракеты лишь спустя несколько дней после испытания твердотопливного двигателя большой мощности. По мнению экспертов, он позволит более быстрый и более мобильный запуск баллистических ракет, поскольку Пхеньян стремится разработать новое стратегическое оружие и ускорить свои ядерные и ракетные программы. Испытания под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ина были проведены в четверг на космодроме Сохе, который использовался для испытаний ракетных технологий, включая ракетные двигатели и ракеты-носители, передавало ранее в пятницу официальное информационное агентство KCNA. В 2022 году КНДР провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, несмотря на международные запреты и санкции. Напомним, перед этим Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Еще раньше, 17 ноября, КНДР выпустила ракету в сторону соседей. Добавим, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания усилий союзниками по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам КНДР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.