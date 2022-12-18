Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в войне в Украине российские войска, что Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором Шойга снята в военном вертолете. Кроме того, на ролике показаны кадры из воздуха пустых участков земли. "Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", – отмечается в заявлении Минобороны РФ. Также в сообщении ведомства говорится, что Шойгу общался с войсками "на передовой", а также "на командном пункте", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях". В Минобороны РФ добавили, что особое внимание при заслушивании командующих Шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений". Обратим внимание, что это заявление было сделано на следующий день после того, как российский диктатор Владимир Путин побывал в объединенном штабе, откуда проходит контроль за так называемой "спецоперацией" в Украине, а также провел встречу с высшим руководством страны, в том числе с Шойгу, чтобы получить предложения о том, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания РФ против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.