Погода в Украине сегодня, 18 декабря, резко изменится. Морозы ожидаются местами до -10 и сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а в юго-восточной части, местами и в центральных областях дождь, днем в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -8 -1 градуса, днем почти так же -8 -2, на западе ночью -8 -5, а днем -7 -3 градуса; в восточных областях ночью от -3 до +2 градусов, днем +2+12; на юге страны ночью от -1 до +6, а днем от 0 до +6 градусов; в центральных областях ночью -5 -1 градус, днем -3+1. Погода в Киеве Днем в столице ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Столбики термометров ночью покажут -2 -4, а днем -4 -2 градусов мороза. Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.