С февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, обнародованное I.pl. Чиновник указал, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. "Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", — отметил Жарин. По словам представителя правительства, с момента вторжения РФ в Украину пропаганда Кремля, направленная против Польши, усилилась. "В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине. Особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные для них моменты, например, после военных поражений", — добавил чиновник. Напомним, недавно Сейм Польши одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.