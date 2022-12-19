Что может быть хуже терпкой хурмы? Когда ожидаешь почувствовать сладкий сочный вкус, откусываешь, а рот, язык и горло начинает драть от неприятного ощущения. Но способ избавиться от этого есть. Как лишить хурму терпкости – читайте ниже в материале Styler. Какая хурма точно не будет терпкой Естественно, можно переплатить и приобрести хурму сорта Шарон. Она не бывает терпкой и еще без косточек внутри. Но обойдется такое удовольствие почти вдвое дороже обычной хурмы. Шарон стоит около 180 грн/кг, а хурма – 80 грн/кг. Можно хурму заморозить, но после этого она может стать скользкой и совсем неаппетитной. Но есть другой способ – с помощью яблок. В пакет с хурмой положите несколько яблок. На один-два килограмма хурмы примерно два яблока. Завяжите и положите на одни или двое суток в темное место. Хурма очень быстро созреет и перестанет быть терпкой. Чем полезна хурма Оранжевый фрукт, как и морковь, тыква, сладкий перец, помогает укрепить зрение. Фрукт богат витаминами: А, С и В, а также микроэлементами – йодом, железом, кальцием, калием, фосфором, марганцем, магнием. Врачи говорят, что хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы. Если у вас проблемы с ЖКТ, диабет, то хурмой лучше не увлекаться. Детям фрукт следует давать тоже с осторожностью. Раньше мы писали, как почистить гранат без косточек. Читайте также, кому нельзя есть хурму.