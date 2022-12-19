Российские оккупанты в ночь на 19 декабря выпустили по Киеву дроны-камикадзе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА. В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 "Шахедов". "К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По словам мэра Виталия Кличко, предварительно среди граждан нет жертв или раненых. В свою очередь глава Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал, что в области известно о двух пострадавших. Людям предоставляется помощь — они под наблюдением врачей. Напомним, захватчики выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.