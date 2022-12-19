Украину продолжают накрывать зимние морозы. Сегодня местами ожидается до -14, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность, без осадков. На дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -13 -8 градусов, днем -7 -3, на западе ночью -14 -10, а днем от -6 до +1 градуса; в восточных областях ночью от -8 -2 градуса, днем -6 -2; на юге страны ночью -7 -3, а днем от -1 до +2 градусов; в центральных областях ночью -13-9 градусов, днем -4-2. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западных направлений, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -11 -9, а днем -6 -4. Напомним, ранее синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год 2023 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.