Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали юг Украины с БПЛА. Противовоздушная оборона сбила много враждебных целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука. Чиновник отметил, что захватчики пытались ударить дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства. "Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены 10 "Шахедов", — указал Братчук. Напомним, в ночь на 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак беспилотниками. В результате вражеских обстрелов был поврежден объект инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.