В Николовской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету, которую оккупанты применяли во время атаки региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram начальника главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета. Российские захватчики обстреливали Первомайский район области в ночь на понедельник, 19 декабря. Выпущенную врагом крылатую ракету сбила противовоздушная оборона ВСУ. "Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО", — говорится в публикации. Также начальник ГУ Нацполиции Николевской области опубликовал фото сбитой ракеты противника. Напомним, поздно вечером 18 декабря над Николаевской областью были зафиксированы вражеские дроны типа Shahed. Добавим, что, по словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на юге Украины в течение ночи 19 декабря было сбито 10 вражеских "Шахедов". Как сообщалось, ночью 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак дронами-камикадзе. В небе над столицей зафиксировали более 20 беспилотников и силы ПВО сбили около 15 "Шахедов". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.