Правительство Великобритании продолжит помогать Украине с вооружением в следующем году и объявило, что будет передано несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства. Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует объявить о новом крупном артиллерийском пакете для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в столице Латвии Риге 19 декабря. На встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов он также обменится мнениями о текущих усилиях по противодействию российской агрессии. Как считают в Лондоне, этот пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года. Сунак призывает лидеров поддержать или превысить уровень поддержки Украины в 2022 году в 2023 году, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра. "Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", — говорится в заявлении британского премьера. В релизе отмечается, что Британия лидировала в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и недавно 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ. На встрече JEF, в которой принимают участие лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что недавно британский премьер Риши Сунак попросил правительство дать оценку ходу войны в Украине, что может повлиять на поставки вооружений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.