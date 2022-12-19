Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержит вступление Африканского союза в форум Большой двадцатки (G20) крупнейших экономик мира. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. По словам главы японского правительства, присоединение союза к G20 было бы важным, "учитывая растущую роль африканских стран в международном сообществе". Кисида добавил, что Япония также договорилась с Сенегалом о сотрудничестве в области разработки ресурсов и увеличении инвестиций японских компаний. "Мы подтвердили необходимость дальнейшего углубления отношений между Японией и Сенегалом", – сказал он после встречи с президентом Сенегала Маки Саллом в Токио. Напомним, 15 декабря президент США Джо Байден призвал включить Африканский союз в объединение G20 в качестве постоянного члена. Также ранее сообщалось, что в ноябре в правительстве Польши заявили, что их страна должна заменить Россию в "Большой двадцатке". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.