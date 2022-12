Владелец Twitter Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, должен ли покинуть пост главы компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миллиардера в соцсети. Изобретатель запустил голосование, чтобы получить ответ. "Должен ли я уйти с поста головы Twitter?" – спросил у пользователя социальной сети Маск. В то же время, он пообещал прислушаться к совету и выполнить результаты опроса.

Should I step down as head of Twitter? Я должен решить результаты этого пола. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022 Интересно, что большинство людей проголосовало за отставку действующего главы компании. В следующем посте Маск подчеркнул: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбыться". Напомним, после приобретения Twitter миллиардер Илон Маск ввел ряд противоречивых новаций. К слову, канцлер Германии Олаф Шольц думает удалить свой аккаунт из-за политики нового владельца соцсети.