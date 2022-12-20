На декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на t-online. Так, депутат Бундестага от Левой партии Кристиан Герке получил ответ на свой запрос от федерального правительства Германии, в котором говорится, что в Германии заморожены активы российских олигархов почти на 5 млрд евро. Отмечается, что эта сумма почти не изменилась с июля, хотя из тех под был принят закон, обязывающий подсанкционных лиц или компании сообщать о своих активах, иначе им грозит штраф или заключение до одного года. Однако за этот период из 1000 человек и 100 компаний задекларировали свои активы только 8. Напомним, что Венгрия заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.