На прошлой неделе в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на греческую службу DW. Издание отмечает, что информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт. "Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров конфиденциально и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии относительно целесообразности проведения такой встречи. Поэтому встреча состоялась и ожидаются другие подобные". контакты", — сказал он. Он также отметил, что пока речь не идет о постоянном посредничестве между странами, но дальнейшие контакты между ними ожидаются. Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в Самсуне рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты. "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит… Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", — заявил он. В Греции заявили, что считают угрозы ударить ракетами по Афинам типа "северокорейских настроений". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.