С Узбекистана в Европу Средним коридором отправился первый контейнерный поезд — на этом пути он не будет заезжать в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Podrobno.uz. Поезд состоит из 46 вагонов и 91 контейнера с грузом медного концентрата. На новом маршруте он будет двигаться через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибывать в Болгарию. Каспийское и Черное моря он будет преодолевать с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км. До этого поезда из Узбекистана ездили по Северному маршруту железнодорожных перевозок Европа-Азия, проходящая через Россию. Напомним, что Узбекистан отказался от "газового союза" с Москвой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.