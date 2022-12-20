20 декабря верующие чтят память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Все приметы и запреты этой даты вы прочитаете в материале Styler. Также вы узнаете, кто сегодня отмечает день ангела. Что нужно сделать в этот день Святой входит в четверку великих латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую. Авторитет епископа был настолько велик, что влиял на политику Феодосия Великого – последнего императора единой Римской империи. Девушки в старину брались за шитье и готовили себе приданое. Прежде чем садиться шить, нужно помолиться святому Амвросию Медиоланскому. Если этого не сделать, то свои печали и неприятности можно зашить или заплести в создаваемые вещи. Главные приметы 20 декабря Если будет идти мокрый снег, то лето будет дождливым. Если снег легкий и сухой, то жди засуху в летний период. Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за тучи прячется, жди снегопада. Что нельзя делать в этот день Сегодня нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества. Не стоит ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо. Старайтесь не переедать и пить алкогольные напитки. Не стоит брать деньги взаймы. Кто празднует день ангела Именины отмечают обладатели таких имен: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел. Кстати, раньше мы писали о том, что священники думают о праздновании Рождества 25 декабря. А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.