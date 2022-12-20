Украину продолжат накрывать зимние морозы. Сегодня, 19 декабря, ожидается до -15, но почти по всей территории без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook. Сегодня ожидается переменная облачность. Почти на всей территории без осадков, только в северной части утром и днем небольшой мокрый снег. При этом на дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура ночью ожидается на уровне 6-11°, на севере Левобережья до 15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 2-7° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Погода в Киевской области Ночью в области без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах возможна местами гололедица. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Напомним, ранее синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.