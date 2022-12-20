Секретариат ООН изучает информацию о поставках по Ирану ударных беспилотников России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Она заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить эти поставки. Отмечается, что передача беспилотников противоречит резолюции Совбеза ООН. "В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", — сказала Дикарло. Она отметила, что Иран отрицает поставки, а РФ "выразила серьезную обеспокоенность этими запросами". Сейчас, по ее словам, Секретариат изучает предоставленную информацию. Напомним, что Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов". Также сообщалось, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.