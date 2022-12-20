Президент России Владимир Путин приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Путина. Выступая по случаю Дня службы безопасности, Путин сказал, что появление новых угроз увеличивает потребность в активизации разведывательной деятельности. "Любые попытки его (границы, — ред) нарушения необходимо быстро и эффективно пресекать всеми силами и средствами, которые есть в нашем распоряжении, в том числе мобильными подразделениями и спецназом", — заявил Путин. Он также поручил ФСБ максимально "задействовать оперативный, технический и кадровый потенциал" для усиления контроля над обществом. Напомним, сотрудники ФСБ проводят "работу" с мобилизованными гражданами России, отказывающимися участвовать в войне против Украины. Также сообщалось, что спецслужбы РФ начали охотиться на украинских партизан и подполье. Для этого были созданы так называемые временные оперативные группы на захваченных территориях Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.