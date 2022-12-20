В понедельник, 19 декабря боевики ИГИЛ расстреляли гражданский автомобиль и оказавшихся возле него людей. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhua. Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян. На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики. Напомним, что 1 декабря в Сирии был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши. Также сообщалось, что турецкая армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч"), начатой 19 ноября на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевика. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.