В Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему – 12 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sveriges Television. Следствие установило, что старший, 40-летний брат работал в Службе государственной безопасности Швеции и вооруженных силах, а также занимал должность в органах власти. Информацию оттуда он передавал Главному разведывательному управлению секретную информацию Младший брат 30 лет подозревается в несанкционированном получении и передаче информации российской разведке. Напомним, что в Германии подозревается работник британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали. Также сообщалось, что жительница РФ Ольга Колобова более 10 лет прожила в Европе под вымышленным именем. У нее была придумана биография, поддельный паспорт и под видом светской львицы она втиралась в доверие к известным людям, а также подружилась с офицерами НАТО в Неаполе.