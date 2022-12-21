Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики. Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА. "Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией", — заявил министр энергетики Герман Галущенко. Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров. Напомним, что Германия предоставит Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро. Также сообщалось, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.