Гороскоп на январь 2023 обещает некоторые сложности представителям зодиакального созвездия. Причиной такой ситуации станут сразу три ретроградных планеты. Марс – до 12 января, Меркурий – до 18 января и Уран – до 22 января. Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых январь 2023 станет очень непростым периодом. Об этом сообщает Sante Plus. Рак Первые недели года станут для Раков не слишком приятными, и настроение будет подавлено. Возможно, их ждет измена со стороны близких. Это приведет к разочарованию и желанию уединиться. Также Раки будут скучать по финансовым проблемам, тем более что нужно будет погасить какие-то долги именно в январе. Это истощает все силы и эмоции. Чтобы пережить этот период, Ракам следует обратиться за помощью к друзьям. Нужно дать волю своим эмоциям и претерпеть трудности – потом точно наступят самые лучшие дни. Стрелец Стрельцы будут в январе на пике своей славы. Единственное, что будет омрачать их жизнь – это любовь. Возможны эмоциональные переживания, одиночество. Представители этого знака будут чувствовать себя одиноко и при этом желания общаться с людьми у них не будет. Между влюбленными будет темно и холодно, и некоторые пары могут разрушиться. Астрологи рекомендуют свои переживания вылить на бумагу, чтобы справиться. Этот способ помогает лучше разобраться в ситуации и излить боль. Кроме того, Стрельцам придется научиться справляться с гневом, потому что из-за него могут быть проблемы с общением. Рыбы Эмоциональным Рыбам в январе 2023 года придется несладко. Может пострадать профессиональная область и карьера. Самая большая ошибка, которую могут допустить представители этого знака – изолировать себя от общества. Чтобы вернуть себе безмятежность и хорошее настроение, нужно окружить себя заботливыми и любящими друзьями. Кстати, ранее мы сообщали, кто из знаков Зодиака успеет решить материальные проблемы до конца года. А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака 2023 года принесет настоящую любовь.