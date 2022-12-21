Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Такое решение является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое посылают Киеву. О пакете будет объявлено 21 декабря. Он будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов по инициативе содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь. "Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", — добавляют СМИ. Напомним, журналисты CNN писали, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot. Кроме того, в Вашингоне планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб". Кроме того, журналисты писали о возможных поставках Patriot, но уточнили, что Байден согласится после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.