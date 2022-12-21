Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ. "Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", — сказал он. Напомним, что Россия снова заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.