Сдержанная политика и промедления канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения нанесла ушерб репутации Германии. Данный вопрос не является предметом личных политических позиций, это вопрос репутации немецкого государства.

Об этом в комментарии информационному агентству Guildhall рассказал депутат Бундестага от политической силы ХДС/ХСС, член комитета Бундестага по вопросам Европейского Союза Тобиас Уинклер.

«Я отмечу, что все еще есть сторонники такого сдержанного курса (в вопросе военной помощи Украине — ред.), но их немного. Трудно объяснить поведение канцлера. Давайте посмотрим немного как развивались события. Январь месяц, каждый день журналисты ставят вопрос о том будет ли остановлен «Северный поток – 2» в случае вторжения, ответа нет. Затем канцлер едет к Байдену, на общей пресс-конференции Джо Байден заявляет что абсолютно точно газопровод будет остановлен. Репутация Шольца и репутация Германии подорвана, но затем он все же принимает такую же позицию по остановке. С отключением от SWIFT была такая же модель поведения. Германия была последней страной присоединившейся к санкции. Все страны уже были за, а мы же поднимали вопросы проплат, как мы будем платить и все прочее. А затем взяли и все равно присоединились, но снова последние», — заявил политик.

«С тяжелым вооружением то же самое. Мы не предоставляли тяжелое вооружение, прошло время и какие-то поставки произошли. Но репутация уже была подорвана. Это иллюстрация того, что это не единичный случай, а системная политика. Такой «стиль Шольца». Но видите ли, это уже не о Шольце, это о Германии, не о репутации человека, а о репутации нашего государства», — отметил Тобиас Уинклер.

Напомним, командир Cпециального штаба Министерства обороны Германии по Украине бригадный генерал Кристиан Фройдунг заявил, что миссия Германии в рамках войны России против Украины состоит в помощи в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо.