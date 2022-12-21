В Украине во время военного положения действуют другие правила предоставления выходных. Все зависит от того, на какой день приходится государственный или церковный праздник. О том, сколько дней будут отдыхать украинцы во время новогодних и рождественских праздников, рассказываем в материале ниже. Сколько выходных будут украинцы на зимние праздники Традиционно в Украине переносили выходной на следующий рабочий день после праздника, если он выпадал на субботу или воскресенье. В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) приходится на воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) – на субботу. Соответственно 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны быть выходными днями. Но поскольку в Украине военное положение продлили до 19 февраля 2023 года, перенос выходных — отменяется. Соответственно, понедельники после праздников будут рабочими днями. Эти нормативы касаются государственных и учреждений. Владельцы частных компаний могут самостоятельно решать, каков будет график отдыха и работы персонала. Календарь праздников на 2023 год Сейчас в Украине 12 государственных праздников. Дни, на которые они выпадают, выходные. В 2023 году это: 1 января (воскресенье) – Новый год; 7 января (суббота) – православное Рождество Христово; 8 марта (среда) – Международный женский день; 16 апреля (воскресенье) – Пасха; 1 мая (понедельник) – День труда; 9 мая (вторник) – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; 4 июня (воскресенье) – Троица; 28 июня (среда) – День Конституции Украины; 28 июля (пятница) – День Украинской государственности; 24 августа (четверг) – День Независимости Украины; 14 октября (суббота) – День защитников и защитниц Украины; 25 декабря (понедельник) – Рождество Христово по григорианскому календарю. Недавно мы рассказывали о том, какова погода на Рождество 25 декабря. Читайте также, сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря.