За последние месяцы из опасных районов Украины выехали более 87 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехало более 43 тысяч человек. Из Херсонщины — около 34 тысяч, из Донецкой и Луганщины — ориентировочно 5 тысяч, из Харьковщины — более 5 тысяч граждан", — говорится в публикации Также продолжается эвакуация с освобожденных территорий . В частности, из Херсона эвакуировалось более 12 тысяч человек, из Харьковщины — около 23 тысяч. Кроме этого, продолжается обязательная эвакуация из Донбасса. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около 5 тысяч детей и около 2 тысяч маломобильных. Напомним, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало контакты, куда обращаться гражданам для эвакуации из деоккупированных, но опасных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.