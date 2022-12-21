Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что кроме Байдена Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США. Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов. Напомним, сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США и встретиться с Джо Байденом. Сообщалось, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.