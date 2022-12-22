22 декабря православные христиане празднуют День святой Анны. В народе этот праздник называют Анна Зимняя. Обо всех приметах и запретах на день Анны зимней вы прочитаете в материале Styler. Также вы узнаете, кого нужно поздравить с именинами. Чем известна святая Анна Анна была благочестива и милосердна к бедным. Но у нее с мужем Иоакимом не было детей, а бесплодие в то время считалось позором. Супруги упорно молили Бога о потомстве. И вот однажды Анне появился ангел, принесший радостное известие – ее молитва услышана. Анна сразу отправилась в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретилась со своим мужем, который также имел известие от ангела Божия. Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами. Они надеются на покровительство Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима. В народе в День святой Анны принято было молиться святой за исцеление от бесплодия.

Святая Анна – покровительница женщин (фото: wikipedia.org) Главные приметы на день Анны зимней Иней на деревьях – к хорошему урожаю плодовых. Снег лежит вплотную к ограде – плохое лето, если с просветом – к богатому урожаю. Ясный день – Новый год тоже будет ясным. Иней на деревьях – в Новый год будет облачно. Днем разыгрался снежный буран — ночью придет мороз. Снег ложится не ровным пластом, а холмами – к урожаю. Снег пошел к дождю. Вьюга — к ветру с дождем. Мороз – к ясной погоде. Что нельзя делать на день Анны Беременным женщинам в этот день нужно поститься. Нельзя выполнять какую-либо работу, разжигать огонь. В этот день без особых нужд из дома не выходить. Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями. Также пчеловодам нельзя оставлять ульи неубранными. Кого поздравить с именинами 22 декабря день ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан. Кстати, раньше мы писали, какую погоду прогнозируют в Украине на Новый год. Также читайте, стало известно, сколько жителей Украины хотят праздновать Рождество 25 декабря.