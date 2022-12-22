Пыль – это мелкие частицы органического или минерального происхождения, которые попадают в квартиру через вентиляцию, открытые окна и двери. Однако можно сохранить идеальную чистоту на длительный срок. Об этом пишет SantePlus. Существуют разные бытовые методы уборки, но не все они эффективны, когда речь идет о длительном удалении пыли. Можно использовать промышленные продукты, но некоторые из них, к сожалению, вредны для окружающей среды. Как надолго устранить пыль Очистите шампунем или кондиционером Для этого вам понадобится стакан горячей воды и чайная ложка шампуня или кондиционера. Смешайте эти два ингредиента, прежде чем налить их в бутылку с распылителем. После распыления очистите поверхность тканью. Они будут сиять несколько дней без следа пыли. Белый уксус Белый уксус – один из самых эффективных натуральных продуктов в уходе за домом. Смешайте 12 мл уксуса, 25 мл дистиллированной воды и 25 капель эфирного масла по вашему выбору. Смешайте все в бутылке с распылителем. В результате будет чисто и приятный запах будет распространяться по всему дому. Глицерин Чтобы навсегда вытереть пыль в помещениях, можно использовать салфетку из микрофибры, смоченную глицерином. Она улавливает грязь и делает мебель сияющей надолго. Для этого нужно поместить столовую ложку глицерина в емкость с 1 литром теплой воды и замочить в нем ткань на 15 минут, а затем дать ей высохнуть. После чего можно очищать ею поверхности. Эти уловки позволят избавиться от пыли минимум в неделю. Но чтобы уменьшить появление пыли в доме, можно установить воздухоочистители. Раньше мы называли места на кухне, которые часто пропускают при уборках. На них скапливается жир и грязь. Также писали, как своими руками сделать эффективные моющие средства.