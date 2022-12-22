В Европейском союзе резко отреагировали на намерения российских властей запретить деятельность Московской Хельсинкской группы, правозащитной организации. Инициатива расценена как политически мотивированный и очередной признак усиления цензуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской службы внешних действий. "Министерство юстиции России обратилось в суд с иском о закрытии одной из самых уважаемых в стране правозащитных организаций — Московской Хельсинкской группы. Эта инициатива явно политически мотивирована", — говорится в заявлении. В ЕС напомнили, что с момента своего основания в 1976 году она "упорно работает в защиту прав человека". "Русские власти продолжают игнорировать международные и внутренние обязательства, систематически нарушая права человека и применяя жесткие меры в отношении журналистов, правозащитников и активистов, а также закрывая или блокируя независимые СМИ. Эта тенденция к уничтожению независимых и критически настроенных голосов только усилилась после того, как Россия начала свою незаконную агрессивную войну против Украины", — отмечается в релизе. В Евросоюзе выразили свою солидарность со всеми жертвами нарушений прав человека со стороны РФ и подчеркнули, что продолжат "поддерживать российских правозащитников как в России, так и за ее пределами". Напомним, на прошлой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.