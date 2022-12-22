Сегодня, 22 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook. Погода в Украине Температура "В течение дня температура воздуха будет +2..+5 градусов, на крайнем севере 0…+2 градуса, в южной части +4…+9 градусов, в Крыму до +11", — рассказала она. Осадки По словам Диденко, дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины. "На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный", — добавила она. Погода в Киеве В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Температура воздуха в столице в течение дня достигнет 3 градусов. Как сообщалось, в четверг, 22 декабря, на высокогорье Ивано-Франковской прогнозируется значительная лавинная опасность. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.